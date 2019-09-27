مفاجأة.. فيسبوك يخفي أعداد "اللايكات"

اتخذ الكثيرون من أعداد الإعجاب والتعليقات للمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقياس شهرة، لهذا قرر "فيسبوك" إخفاء أعداد الإعجاب والتعليقات في أستراليا في تجربة جديدة لمكافحة البلطجة على منصة التواصل الاجتماعي.



وأوضح تقرير بثته فضائية "الغد"، أن هذا الأمر سيتيح للمستخدمين والمتابعين والمعجبين التركيز على جودة تفاعلاتهم وجودة المحتوى بدلا من التركيز على عدد حالات الإعجاب أو ردود الفعل، وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ستكون حالات الإعجاب خاصة ومرئية لمؤلف المشاركة فقط في تجربة أولية تستجيب بشكل أو بآخر لمطالب مجموعات مكافحة البلطجة على منصة التواصل الاجتماعي.



وأشار التقرير إلى أن هذا التحرك يستند إلى أبحاث الرفاهية وردود فعل من الإخصائيين في الصحة العقلية والذين أكدوا أن عدد حالات الإعجاب يمكن أن يتسبب في المقارنة الاجتماعية.