"الأوقاف": منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن خطبة الجمعة المقبلة

قررت وزارة الأوقاف أن تكون "منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر.



وبهذه المناسبة، هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العريقة في تاريخ مصر العظيم، مؤكدا أن جيل أكتوبر الجديد قادم في بناء مصر المستقبل بكل ما يعنيه بناء دولة عصرية قوية حديثة من معانٍ.



وقررت الأوقاف، أن يكون موضوع "دور الإعلام في مواجهة تزييف الوعي" أولى ندوات المجلس العلمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الثلاثاء المقبل.