أبو الغيط يلتقي وزيري خارجية أستونيا وأذربيجان

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية أستونيا أورماس رينسلو، على هامش أعمال الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر بين الأمين العام والوزير الأستوني حول عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.



وقال مصدر مسئول، في تصريح اليوم الجمعة، إن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية حظيت باهتمام خاص خلال اللقاء، حيث حرص الأمين العام على تأكيد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه أستونيا من خلال عضويتها المرتقبة في مجلس الأمن، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار المصدر، إلى أن الأمين العام حرص على تأكيد مدى التقدير الذي تحظى به أستونيا في العالم العربي في ضوء المواقف الإيجابية التي تتخذها تجاه القضايا العربية.



واستعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع وزير خارجية أذربيجان المار ممادياروف، التطورات الأخيرة الخاصة بالأزمة الليبية، منوها إلى أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد من أجل خفض التصعيد العسكري والتوصل إلى حل شامل للأزمة.