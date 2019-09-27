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شكري يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية في نيويورك

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، وفدا من قادة اللجنة الأمريكية اليهودية، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ حيث تناول اللقاء أوجه العلاقات المصرية الأمريكية، إضافة إلى تناول الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شُكري أكد خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في كل المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مُستعرضًا التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافر بالسوق المصرية أمام الاستثمارات الأمريكية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تناول الرؤية المصرية لمعالجة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسُبل إحياء عملية السلام، حيث شدد الوزير شكري على أهمية حل الدولتين ودعم مصر لكل الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني بوصفها السبيل للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول كذلك مُستجدات الأوضاع في كل من سوريا واليمن والتوترات الأخيرة في منطقة الخليج، فضلًا عن الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير لدور مصر الهام في الشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.‪

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