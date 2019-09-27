الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس

تأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) لكرة القدم وذلك رغم خسارته أمام مضيفه فريق أهلي بنغازي الليبي بهدف للا شىء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "المنستير" في تونس في إياب دور الـ32 من البطولة.



وضمن الإسماعيلي التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية رغم الخسارة وذلك لسابق انتصاره ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

