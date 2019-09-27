رئيس النمسا: خاطبت زعماء العالم بنيويورك للتعاون فى حماية المناخ

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أنه طالب زعماء العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ببذل جهد أكبر لدعم التعاون الدولي لحماية المناخ.



وقال فان دير بيلين - في تصريح له اليوم الجمعة في فيينا عقب عودته من نيويورك - إن هناك ملايين الشباب خرجوا إلى الشوارع، اليوم، في جميع أنحاء العالم مرة أخرى للدعوة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة أزمة المناخ.



وأضاف فان دير بيلين أن هناك أيضًا عشرات الآلاف في النمسا الذين تظاهروا، اليوم، لدعم مستقبل أفضل للبلاد، مشيرًا إلى أن أزمة المناخ هي مهمة القرن التي لا يمكننا التعامل معها إلا معًا.

وقال الرئيس النمساوي إنه ليس لدينا الكثير من الوقت المتبقي، ولكن لا يزال بإمكاننا السيطرة على هذه الأزمة إذا عملنا سويا بحزم وشجاعة.