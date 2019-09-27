خليفة يوسف خوري يستعد لتقديم برنامج "الاقتصاد والحياة"

يستعد الكاتب والإعلامي خليفة يوسف خوري، لتقديم برنامج جديد "الاقتصاد والحياة"، وذلك على فضائية أبو ظبي الخليجية.



وقال خليفة يوسف خوري، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن البرنامج يهتم في مضمونه بفكرة الاقتصاد بدول الخليج، وبعض مناطق العالم العربي، مؤكدًا أن البرنامج ينال دعمًا كبيرًا من جميع المستثمرين في الوطن العربي.



وأوضح "خوري"، في تصريحاته، أن البرنامج سوف يستضيف عددًا من كبار رجال الأعمال، الذين يتحدثون عن كيفية تطوير الأوطان من خلال مشاريع كثيرة، حتي وإن وصلت الي مشاريع صغيرة تهم الشباب.



خليفة يوسف خوري، إعلامي شهير في الخليج العربي، حاصل علي ماجيستير في إدارة الأعمال عام 1997، من جامعة "جراند كانيون"، في الولايات المتحدة الامريكية، حقق شهرة واسعة مؤخرًا بعد اسضافته في العديد من البرامج.