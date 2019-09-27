حسام الضمرانى يشارك بمحاضرة عن خطاب إعلامى لمواجهة الإلحاد فى صالون الجفرى

يشارك حسام الضمراني الزميل بجريدة الدستور، فى تمام السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل 30 سبتمبر، بمحاضرة بعنوان" كيف يتناول الإعلام المصرى قضية الإلحاد؟"، وذلك ضمن فعاليات أمسيات صالون طابة التابع لمؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الداعية الحبيب علي الجفري.



تأتى الأمسية فى إطار الأنشطة المختلفة التى تنظمها مؤسسة طابة والتى تهدف إلى إثراء الساحة الثقافية بمضامين وفاعليات هادفة ترقى بمشاعر ووجدان الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة.



أظهر عدد من الإحصائيات بشأن نسبة الإلحاد في مصر تصل إلى 3 ملايين شخص من بين 84 مليون نسبة، بحسب تقرير لصحيفة "الصباح" الكويتية، موضحًا أن عدد الملحدين ارتفع بشكل كبير خلال حكم الإخوان، إلا أن هذا التزايد في صفوف الملحدين ليس له أي تأثير على الإسلام أو المسيحية في البلاد.

