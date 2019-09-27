رئيس حزب المصريين: نقف خلف الدولة والسيسي ضد جماعات الظلام

عبر الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عن عميق سعادته وفخره لتظاهرات التأييد الحاشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم واستقرار الوطن في "المنصة" بمدينة نصر، وعدة مدن مصرية في المحافظات المختلفة.



وقال "أبوالعطا"، في تصريحات صحفية من أمام المنصة، إن هذا هو الشعب المصري الأصيل، الذي يريد الاستقرار ويحب الوطن ويعرف جيدًا أهمية الوطن المستقر، مشيرًا إلى أن هذه المظاهرات تأتي للرد على قوى الشر والظلام، التي تريد إشعال فتيل الفتنة مرة أخرى في البلاد، وممارسة أعمال العنف والتخريب والبلطجة ونشر الفوضى، وتأكيد دعم الدولة المصرية ومؤسساتها المتماسكة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.



وأضاف رئيس حزب المصريين، أن خروج الجماهير للشارع اليوم على قلب رجل واحد من أجل دعم استقرار الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، يبرهن على وعي الشعب المصري بضرورة التصدي لكل المحاولات الخارجية والداخلية لإثارة الفوضى أو نزع ثقة المواطنين في القيادة السياسية، مستطردًا: "نقف خلف الدولة المصرية العاصية على الانكسار والرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الإرهاب ومحاولات هدم مؤسسات الدولة".



وأكد أن مشاركته في التجمعات الجماهيرية أمام المنصة، تأتي إيمانًا منه بضرورة تكاتف كل الشعب المصري لدعم الدولة وجيشها ومؤسساتها ضد محاولات زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن، معربًا عن فخره بوجوده في مثل هذا التجمع الوطني وسط لفيف من الجماهير المصرية العاشقة لوطنها.



واحتشد مئات الآلاف من المواطنين أمام المنصة بمدينة نصر للتنديد بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية والحملات التي تروج لها بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة.



وردد المواطنون هتافات للتأكيد على مساندة الشعب مؤسسات الدولة للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي تحديات تهدد مصر ومن أجل الارتفاع بمستوى المعيشة لكل المصريين، والتنديد بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية والحملات التي تروج لها بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة، ونشر الفوضى بالبلاد.