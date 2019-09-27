هتافات "تحيا مصر" تهز مدينة نصر رفضا لـ"الفوضى" ودعماً لـ"السيسي" (صور)

علت هتافات المصريين أمام "المنصة" في مدينة مصر، بترديد كلمة "تحيا مصر"، وسط تزايد أعداد المشاركين في مسيرات "في حب مصر".



وتوافد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، على النصب التذكاري في مدينة نصر للمشاركة في مسيرة "في حب مصر".



وكان هناك العديد من الدعوات من قبل المواطنين، بدأت صباح اليوم الجمعة، فى مسيرة "حب مصر " التي تقام في مدينة نصر، تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمواجهة الشائعات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية، والتي رفضها المواطنين مما دفعهم لعمل مسيرات مؤيدة لمواجهة الإرهاب ومع الدولة المصرية.