محمد رمضان: شعب مصر وجيشنا وشرطتنا "نمبر وان" (فيديو)

أهدى الفنان محمد رمضان، آلاف المصريين المحتشدين أمام المنصة بمدينة نصر، لتأييد واستقرار الدولة المصرية عند المنصة بمدينة نصر، أغنية "نمبر وان".



وقال رمضان: "شعب مصر هو نمبر وان، جيشنا وشرطتنا هما نمبر وان"، وختم رمضان، فقرته بالاستماع للنشيد الوطني.



واحتشد الآلاف أمام "المنصة"، بمدينة نصر، في تظاهرة لدعم الدولة المصرية والرئيس السيسي، ورفض دعوات التخريب والعنف.