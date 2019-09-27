مكرم محمد: الإعلام المصري تعلم من شعبه الصمود أمام طيور الظلام

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام المصري أصبح يقوم بدوره بشكل فعّال.



وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن ما يساعد الإعلام المصري على القيام بدوره هو وعي الشعب المصري وثقته، لافتًا إلى أن الإعلام المصري تعلّم من شعبه الصمود والتصدي للهجمات الشرسة التي تقوم بها طيور الظلام من خلال بث وترويج الشائعات والأكاذيب.



وأوضح أن الاعلام المصري لم يعد هذا الإعلام القائم على مجرد شِعارات وهتافات، بل أصبح يتميز بالحكمة وأصبح واثقًا من نفسه ومن شعبه ومن مستقبله.



وتابع: "لا يمكن أن نقول للإعلام إلا أن يتنبه، فالمؤامرة ضد الوطن ما زالت مستمرة"، مؤكدًا أن الإعلام المصري لا يتلقَى أوامر ولا يتم توجيهه.



ووجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسالة للإعلام المصري بضرورة الالتزام بالمزيد من المهنية والمزيد من أخلاقيات المهنة.