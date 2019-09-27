احتفالات المنصة.. مصدر رزق بائعي "أعلام مصر"

حرص عدد من الباعة الجائلين، على التواجد في محيط المنصة بمدينة نصر؛ لجلب رزقهم من خلال بيع أعلام مصر للمتظاهرين المشاركين في مسيرات "في حب مصر"، المتواجدين منذ الصباح للإعلان عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتوافد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، على النصب التذكاري في مدينة نصر؛ للمشاركة في مسيرة "في حب مصر".



يشار إلى توافد حشود غفيرة من المواطنين على مقر تظاهرة التأييد للرئيس السيسي أمام موقع النصب التذكاري في مدينة نصر، والتي بدأت من صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان مسيرة "حب مصر"؛ تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ولإعلان مواجهة الشائعات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية، والتي رفضها المواطنون؛ مما دفعهم لعمل مسيرات مؤيدة في مواجهة الإرهاب ومع الدولة المصرية.