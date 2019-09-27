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رياضة

لامبارد يحفز تشيلسي لتحقيق أول انتصار على ملعبه في الدوري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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يملك فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، الثقة في أن فريقه، الذي يتحسن مستواه، سيتمكن من تحقيق أول انتصار له على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حين يواجه برايتون آند هوف ألبيون، غدا السبت.
واستهل فريق المدرب لامبارد قليل الخبرة الدوري بالخسارة 4- صفر أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد لكن الأداء تحسن تدريجيا، ويحتل تشيلسي حاليا المركز 11 في الترتيب.
وخسر تشيلسي على أرضه 2-1 في آخر مباراة خاضها في الدوري أمام ليفربول، لكن لامبارد بدا راضيا عن أداء فريقه خاصة في الشوط الثاني بعد أن خاض مواجهة شرسة أمام المتصدر.
وقال لامبارد للصحفيين، اليوم الجمعة: "علينا تصحيح الأوضاع لأن تشيلسي لم يحقق أي انتصار على أرضه هذا الموسم، نحتاج لأداء يشبه ما قدمناه أمام ليفربول، إذا تحقق هذا فسأكون مطمئنا".
وسيعزز تشيلسي تشكيلته بعودة الجناح كالوم هودسون-أودوي (18 عاما)، والذي عاد من إصابة في وتر العرقوب وأحرز هدفا في فوز فريقه في كأس الرابطة أمام جريمسبي تاون، لكن أوليفييه جيرو سيخضع لاختبار متأخر للياقته.
ولا يزال قلب الدفاع أنطونيو روديجر يعاني من إصابة في الفخذ لكن اسم زميله المدافع أندرياس كريستنسن مطروح للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها أمام ليفربول.
ولم يسبق أن انتزع برايتون صاحب المركز 15 أي نقطة من ملعب تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لامبارد قال إن الإحصاءات لن تجعل فريقه يركن للراحة.
وأضاف "يجب أن نحترم برايتون، لأنه فريق يلعب بشكل جيد للغاية، الإحصاءات مجرد أرقام، يجب التعامل مع كل مباراة باعتبارها مواجهة جديدة".

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