تأييدًا للرئيس.. استمرار تجمعات المواطنين للوصول للمنصة بمدينة نصر

واصل المواطنون التجمعات قبل مداخل المنصة بمدينة نصر، استعدادًا للوصول لها في مسيرات والمشاركة في الاحتفالات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتوافد الآلاف من المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ صباح باكر اليوم، على النصب التذكاري بمدينة نصر للمشاركة في مسيرة "في حب مصر".



وكان هناك العديد من دعوات المواطنين، بدأت من صباح اليوم الجمعة، فى مسيرة "حب مصر" التي تقام في مدينة نصر، تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواجهة الشائعات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الدولة والرئيس، والتي رفضها المواطنون مما دفعهم لعمل مسيرات تأييد لمواجهة الإرهاب.