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نقيب الفلاحين: جئنا من محافظات مصر نفوض الرئيس بكل ما نملك

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:19 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه بالرغم من بعض المشاكل التي يعاني منها الفلاحين، إلا أنهم أتوا من كل محافظات مصر للوقوف خلف الدولة المصرية.
أضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "ten": "النهاردة عيد، وأبلغ رد على المعارضين، فكل محافظات مصر فلاحين وعمال وكل المواطنين في كل الأحزاب والنقابات موجودين، كلنا مفوضينك فيما نملك، المصريين يخافوا على وطنهم ويظهروا وقت الشدة، ولا تراجع عن النصر".

وأردف نقيب الفلاحين: "مكملين معاك لآخر المشوار نساندك بأموالنا ودمنا"، وطلب من قناة "الجزيرة، أن تتوقف عن إذاعة فيديوهات قيدمة، وتصور الآن من شارع النصر.

وعن مكتسبات الفلاحين خلال الحقبة الماضية، قال أبو صدام، أنه لأول مرة تفكر الحكومة في بورصة سلعية لصغار المزارعبين، كما تم إرجاء ضريبة الأطيان الزراعية لـ 3 سنوات، وتم تقنين الأراضي الزراعية، وإنشاء قناطر أسيوط وتمهيد الطرق.

وتابع: "الزراعة المصرية في أمان واستقرار، وكل المحاصيل توفرت بأسعار ترضي الجميع، وأسعار أرخص من العام الماضي".

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