"ميتشو" يطالب لاعبي الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بأبطال إفريقيا

طالب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك، لاعبيه بالفوز على ضيفه جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتأهل لدور المجموعات.



وقال الموقع الرسمي للزمالك، اليوم الجمعة، إن ميتشو حرص على توجيه رسائل قوية إلى لاعبيه خلال التدريب الأخير.



وأضاف: "ميتشو طالب اللاعبين بمواصلة الأداء بقوة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وبلوغ دور المجموعات".



ويحتاج الزمالك للفوز 1-صفر على الأقل لبلوغ دور المجموعات لخسارته 2-1 في مباراة الذهاب بالسنغال.



واجتمع المدرب مع كريم أحمد (بامبو) البعيد عن التشكيلة فترة لكن ميتشو أكد للاعب أهميته بالفريق خاصة خلال الفترة المقبلة.



ويعود محمود عبدالرازق "شيكابالا" والمغربي أشرف بن شرقي إلى هجوم الزمالك بعد حصولهما على راحة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الإثنين الماضي، ويقود طارق حامد خط الوسط مع استمرار غياب محمود عبدالعزيز للإصابة.