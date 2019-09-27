بـ "الزغاريد".. سيدات مصر يدعمن الرئيس السيسي في البدرشين «فيديو»

نشرت فضائية "Ten"، فيديو ظهر فيه سيدات مصر الوفيات النبيلات، يدعمن الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وعبرت سيدات البدرشين عن دعمهن للرئيس بحملهن للعلم المصري، كما أطلقن الزغاريد والهتافات الوطنية "تحيا مصر".



وخرج الشعب المصري خرج اليوم الجمعة في فعاليات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمًا ومساندة للجيش المصري ردًا على دعوات الجماعة الارهابية بافتعال الفوضى والتخريب.