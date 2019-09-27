أسيوط تحتفل بيوم السياحة العالمي.. الإثنين

تحتفل محافظة أسيوط، الإثنين المقبل، بيوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع» في مرسى حورس السياحي في حديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط بحضور المحافظ.



وأكد المحافظ- في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أهمية القطاع السياحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تسليط الضوء على ما يقدمه من فرص عمل للشباب وما يجلبه من استثمارات تُدر عائدًا وتعمل على تحسين الدخل القومي لمصر.



وشدد على ضرورة بث وتنمية روح الوطنية والانتماء لدى المواطنين بكل فئاتهم بالطرق المختلفة ومن بينها تنظيم الرحلات والندوات التي تعزز السياحة الداخلية.



من جانبه، أوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في أسيوط، أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يوافق 27 سبتمبر من كل عام تزامنًا مع الاحتفالات التي تقودها منظمة السياحة العالمية بهدف تعزيز الوعي بين المجتمع العالمي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة.



وأشار إلى اهتمام المحافظ بقطاع السياحة لما تتمتع به المحافظة من أماكن أثرية وسياحية تمثل الحضارات المختلفة.