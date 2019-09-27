غدًا.. انطلاق النسخة السادسة من المعرض الصيني بالقاهرة

تنطلق، غدًا السبت، فعاليات النسخة السادسة للمعرض الصيني المصري للتجارة والاستثمار "China Trade Fair" في نسخته السادسة.



المعرض الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة 28-30 من سبتمبر الجاري يأتي في ضوء التقارب المصري الصيني، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني "شي جين بينج"، يضم نحو 300 عارض صيني، ممثلين لأكبر الماركات الصينية والعالمية.



وبحسب تصريحات الشريك الصيني، بينو بلاي رئيس مجلس إدارة شركة مورينت الصينية المتخصصة في تنظيم المعارض التجارية حول العالم، فإن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق، ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.



وتابع أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.



وأضاف أن المعرض يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركز لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الإفريقي والشرق الأوسط.



وأوضح أن المعرض يأتي ترجمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للصين، مشيرًا إلى أن المعرض، هذا العام، يأتي مختلفًا حيث يضم أكثر من 300 تخصص صناعي متنوع في كل القطاعات، كما يضم عددًا من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تمت مراعاة اختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يعطي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصيني والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.