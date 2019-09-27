اليابان تحث سيئول لاتخاذ خطوات فورية لحل مسألة العمالة إبان الحرب

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إن من الضروري أن تصحح كوريا الجنوبية على الفور انتهاكها للقانون الدولي بشأن قضية العمالة إبان الحرب.



جاء ذلك في حديث موتيجي للصحفيين عقب أول اجتماع له مع نظيرته الكورية الجنوبية "كانج كيونج هوا" في نيويورك يوم الجمعة.



وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أصدرت العام الماضي حكمًا تأمر فيه شركات يابانية بدفع تعويضات لكوريين جنوبيين قالوا إنهم أكرهوا على العمل في تلك الشركات إبان الحرب العالمية الثانية.



وقال موتيجي إن أسس العلاقات الودية بين اليابان وكوريا الجنوبية قد تزعزعت بسبب ذلك الحكم، مؤكدًا أن المسألة ستصبح أكثر خطورة إذا بيعت تلك الأصول.



وبدأ المدعون الكوريون الجنوبيون إجراءات قضائية لبيع أصول مصادرة للشركات اليابانية.