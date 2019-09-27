انخفاض صادرات إحدى المواد الكيميائية عالية التقنية الموجهة لسيئول إلى الصفر

قال مسئولون في وزارة المالية اليابانية، إن صادرات فلوريد الهيدروجين الموجهة إلى قطاع صناعة المنتجات عالية التقنية لكوريا الجنوبية انخفضت إلى الصفر في شهر أغسطس.



وهذه المادة الكيميائية هي واحدة من المواد الثلاث المستخدمة في صنع أشباه الموصلات والتي تخضع الآن لرقابة صادرات أشد صرامة.



ومقارنة بالعام السابق فإن اليابان صدرت أكثر من 3000 طن من هذه المادة إلى كوريا الجنوبية في شهر أغسطس العام الماضي.



وتقول الحكومة اليابانية إن هناك حاجة لرقابة أمنية أشد، مؤكدًا أن هذا القيد تقف خلفه دوافع سياسية.



كما تظهر البيانات أيضًا أن صادرات المواد الغذائية إلى كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة أربعين بالمائة في شهر أغسطس بسبب المقاطعة المستمرة للمنتجات اليابانية.