تامر أمين: الإرهابيون أرادوها "جمعة خلاص" وأرادها المصريون جمعة "إخلاص".. والشعب انتصر

قال الإعلامي تامر أمين، إن الجماعة الإرهابية أرادوا أن يكون اليوم جمعة "الخلاص" ولكن الشعب المصري أرادها "جمعة الإخلاص".



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "النهار"، المُذاع عبر شبكة تليفزيون النهار، أن الجماعة الإرهابية أرادت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 جمعة خلاص من الجيش المصري والوطن، أما الشعب المصري فأرادها جمعة إخلاص للجيش المصري وللوطن، متابعًا: "أرادوها جمعة "الخلاص" من الرئيس، وأردناها نحن الشعب المصري جمعة "الإخلاص" للرئيس".



وأكمل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بأن يحمي هذا الوطن وشعبه وأمنه واستقراره حتى آخر قطرة من دمه، وعاهد المصريون أن يدافعوا ويساندوا الرئيس حتى آخر نفس".



وتابع: "أرادت الجماعة الارهابية جمعة الخلاص من مصر التاريخ، لكن المصريون أرادوها جمعة الاخلاص لتاريخ مصر القائم على الثبات والصمود والحب والوطنيو والانتماء، مؤكدًا: "هم أرادوها ونحن المصريون أردناها وانتصرت إرادة المصريين".