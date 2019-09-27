مجموعة بحثية: كوريا الشمالية تستعد لاختبار صواريخ باليستية من غواصات

قالت مجموعة أبحاث أمريكية إن تحليلاتها تشير إلى أن كوريا الشمالية على الأرجح تستعد لاختبار صواريخ باليستية تطلق من غواصات.



وأصدرت مجموعة "38 نورث"، اليوم الجمعة، تحليلاتها مستندة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرا لحوض لبناء السفن في مدينة سينبو الساحلية الشرقية.



وأفادت تقارير بأن أعمال بناء غواصة جديدة قادرة على حمل صواريخ باليستية تجري هناك.



ويقول الباحثون إن الصور الملتقطة في السادس والعشرين من أغسطس والثالث والعشرين من سبتمبر تظهر شاحنة على الرصيف تحمل حاوية أسطوانية، يبلغ طولها 10.35 متر وقطرها 1.75 متر.



ويؤكد الباحثون أن القياسات متوافقة مع حاوية إطلاق صاروخ باليستي يطلق من غواصات من طراز بوك جوك سونج-1.



ويقولون أيضا إنه من المرجح بشكل كبير أن الاستعدادات جارية لاختبار قذيفة غير حقيقية من منظومتها لإطلاق الصواريخ.



ويضيفون أن مثل هذا الاختبار يتم بشكل روتيني قبل إطلاق صواريخ حقيقية لضمان إطلاق الصاروخ بالسرعة والزاوية المناسبين.



وقد أفادت مجموعة أمريكية أخرى من الباحثين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تشير إلى أن كوريا الشمالية كانت تسرع من وتيرة أعمالها الإنشائية في حوض بناء السفن، مشيرة إلى هيكل كبير يشبه السقف موضوعا على الرصيف.



وتقول مجموعة "38 نورث" إن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو لإرساء قدرات إطلاق صواريخ باليستية موثوقة من غواصات.