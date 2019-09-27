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عالم

وزير العدل الكوري ينفي الضغط على المحققين في قضيته

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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يواجه وزير العدل الكوري الجنوبي الذي تعرض لفضيحة ادعاءات جديدة تفيد بأنه ضغط بشكل غير ملائم على محقق يقوم بالتحقيق مع عائلته.

ونفى تشو كوك في وقت سابق الادعاءات بسوء التصرف، والتي تتراوح ما بين أنشطة استثمار مشبوهة إلى احتيالات أكاديمية تتعلق بأبنائه.

وتفيد أحدث التقارير بأن تشو اتصل بمحقق على صلة بقضيته أثناء مداهمة بيته.

ووصف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناجيون التصرف بأنه "مؤسف وغير لائق".

كما وصف المشرعون المكالمة الهاتفية بالاستغلال الواضح للسلطة من قبل تشو واستخدموها للمطالبة بعزله.

ورد تشو صباح يوم الجمعة على الادعاءات مخبرًا الصحفيين أنه لم يحاول عرقلة التحقيقات.

وقال إن الهدف من المكالمة الهاتفية كان هو الطلب من النيابة العامة مراعاة صحة زوجته المريضة خلال المداهمة.

ويصر تشو على أن جميع الادعاءات الموجهة ضده لا أساس لها من الصحة.

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