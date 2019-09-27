خيبة أمل في هونج كونج بعد رفض فتح تحقيق باستخدام الشرطة العنف

أفضت أول جلسة من الحوار المفتوح في هونج كونج، بعد أشهر من الاضطرابات، إلى شعور بعض المشاركين بخيبة الأمل بعد أن رُفض أحد مطالبهم الرئيسية.

وقالت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج، في تلك الجلسة، إن حكومتها تقبل تحمل المسئولية لتراجع مستوى الثقة الشعبية، لكنها رفضت دعوات مطالبة بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين.



وأضافت "لام" أن مزاعم استخدام العنف يتم التحقيق فيها بالفعل.



وقالت امرأة شاركت في المحادثات: "إن الحوار كان بلا معنى وهدرا للوقت.. لقد كانت لام تستمع فقط إلى قصصنا ولكنها لم تحاول حل المشاكل".



وعقدت المحادثات التي كانت على نمط اجتماعات البلدية، يوم الخميس، بمشاركة أكثر من 100 مواطن اختيروا بالقرعة من بين أكثر من 20 ألف مقدم طلب.



وتبحث الحكومة عن طريقة تنهي بها احتجاجات استمرت شهورا، وبثت الفوضى في المدينة.



وكانت المظاهرات قد اندلعت بسبب مشروع قانون من شأنه أن يتيح تسليم مشتبهين بهم إلى الصين للمثول أمام المحاكم هناك، لكنه الآن سُحب تماما.