اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

صدر التقرير الدفاعي السنوي لليابان مشددًا على أهمية تحقيق التفوق في مجالات جديدة، من بينها الفضاء والأمن الإلكتروني.



ويقول التقرير الدفاعي السنوي الذي صدر يوم الجمعة إن التطوير التكنولوجي سيقود إلى تغييرات جذرية في الأمن القومي.



ويشدد على ضرورة تأمين الصدارة في الفضاء والأمن الإلكتروني ومجال الموجات الكهرومغناطيسية.