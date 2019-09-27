اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

يقول مسئولو الصحة العامة في اليابان إنهم استوردوا فيروسات مميتة لتطوير طرق تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية قبل الألعاب الأوليمبية والبارالمبية في طوكيو العام القادم.



ويقول المعهد القومي للأمراض المعدية إن سلالات خمسة فيروسات مميتة وصلت إلى مكتبه الفرعي في مدينة موساشيموراياما لتستخدم في الاختبارات.



وهذه الفيروسات هي فيروس إيبولا وفيروس أمريكا الجنوبية وفيروس لاسا وفيروس القرم والكونغو وفيروس ماربيرج.



ويقول مسئولون إنه سيحتفظ بهذه الفيروسات في مختبر بأعلى مستوى للسلامة الأحيائية وهو المستوى الرابع وهو ما يعني أن المعهد قادر على التعامل مع أخطر كائنات ممرضة.