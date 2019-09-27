محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات لإقامة مهرجان سباقات الهجن

تفقد محافظ جنوب سيناء، استعدادات مدينة شرم الشيخ لإقامة فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضي 2019-2020، والذي سينطلق في مضمار الهجن بالمدينة خلال الفترة من 4 وحتى 6 أكتوبر المقبل.



ويقام المهرجان- تحت رعاية المحافظ، وينظمه الاتحاد المصري للهجن- بالتنسيق مع اتحاد سباقات الهجن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعوة وزراء الشباب والرياضة، والزراعة، التضامن الاجتماعي، الصحة، ونائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز.



وتشارك في المهرجان وفود دول الإمارات، والسعودية، والكويت، والأردن، وتونس، وفلسطين، والجزائر، والمغرب، ولبنان، وتشاد، وفرنسا، والسودان، وعمان، وليببا، وإريتريا، وسيفتتح فودة الموسم الرياضي الذي يبدأ من أكتوبر المقبل وحتى أبريل 2020 في مهرجان شرم الشيخ الدولي.