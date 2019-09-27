مبادرة صينية لغرس الأشجار تحصل على أرفع تكريم بيئي من الأمم المتحدة

حصل تطبيق "آنت فورست" (غابة النمل)، وهو مبادرة بيئية خضراء في الصين، يوم الجمعة، على جائزة "أبطال الأرض" لعام 2019، وهي أرفع تكريم بيئي من الأمم المتحدة.



وفاز التطبيق بفئة "الإلهام والعمل" ضمن الجائزة الممنوحة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) لتحويله أعمال صديقة للبيئة قام بها نصف مليار شخص إلى أشجار حقيقية غُرست في بعض أكثر المناطق جفافا في الصين.



ويعزز "آنت فورست"، الذي أطلقته مجموعة (آنت) للخدمات المالية، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"علي بابا"، أساليب حياة أكثر خضرة من خلال إلهام المستخدمين للحد من انبعاثات الكربون في حياتهم اليومية وذلك لتوفير حماية أفضل للبيئة.



ويتم تشجيع مستخدمي "آنت فورست" على تسجيل إجراءاتهم لخفض الكربون من خلال الأعمال اليومية مثل أخذ وسائل النقل العام أو دفع فواتير الخدمات عبر الانترنت.



ولكل عمل، يتلقون "نقاط طاقة خضراء" وعندما تتراكم أعداد معينة من النقاط، يتم زرع شجرة حقيقية. ويمكن للمستخدمين عرض صور لأشجارهم في الوقت الحقيقي عبر الأقمار الصناعية.