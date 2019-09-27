تونس: سنطلق أول قمر صناعى مصنع محليًا في يوليو 2020

أعلن المدير العام لمجموعة «تلنات» التونسية محمد الفريخة، اليوم الجمعة، أن القمر الصناعي التونسي "تحدي 1" سيُطلق خلال شهر يوليو 2020 من قاعدة باكينور في كازخستان عبر الصاروخ الروسي "سيوز2".



ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم، عن الفريخة قوله، إن تكلفة هذا القمر الصناعي بلغت مليون دينار «349.65 ألف دولا» في حين أن نظيره في السوق العالمية يكلف زهاء خمسة ملايين دينار «1.74 مليون دولار».



وتابع "تمكننا من التحكم في التكلفة من خلال الموارد التكنولوجية لمجموعة (تلنات)، التي أسهمت في فتح آفاق جديدة لصناعة الأقمار الصناعية في تونس من خلال التعاون مع شركاء دوليين".



وكانت «تلنات» قد أعلنت في 25 أبريل 2018، عن انطلاق عملية تصنيع أول قمر صناعي تونسي تحت اسم "تحدي 1 " في إطار شراكة بين المجموعة ومؤسسات يابانية وفرنسية.