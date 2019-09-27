الآلاف يتوافدون على المنصة لتأييد السيسي

توافد عشرات الآلاف من المواطنين على منطقة المنصة بطريق النصر بمدينة نصر؛ للمشاركة في مظاهرة حاشدة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي.



ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالإرهاب، وتشدد على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدولة ومساعي المساس بأمن واستقرار الوطن، بعدما بدأ يتعافى من الفوضى التي عاشها لعدة سنوات.



وحمل المواطنون أعلام مصر مرددين هتافات لتأييد الرئيس السيسي، ودعم خطواته الجادة في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالدولة المصرية.



وقامت المنصة الرئيسية للمظاهرة بإذاعة عدد من الأغاني الوطنية والحماسية، وسط إقبال متزايد للمشاركة في الاحتفالية التي من المقرر أن تقام بعد قليل في منطقة المنصة.