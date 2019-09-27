"نيكول سابا" تشعل انستجرام بإطلالتها

شاركت الفنانة اللبنانية "نيكول سابا" على مشاركة جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت "نيكول" في الصورة بإطلالة مثيرة حيث ارتدت بلوزة بيضاء واعتمدت مكياجًا مثيرًا تناسب مع إطلالتها.



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها معلقين: جميلة الجميلات، بتجنني، قمر"



يُذكر أن أخر أعمال "نيكول سابا" الدرامية كان مسلسل "الهيبة العودة" والذي عُرض عام 2018، وهو الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن ومنى واصف.