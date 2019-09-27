شكري يشارك في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي (صور)

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، في الاجتماع المنعقد حاليًا لمجلس السلم والأمن الإفريقي على هامش اجتماعات الدورة ال ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



ويعقد اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي - الذي ترأسه المغرب في دورته الحالية - تحت عنوان "التداخل بين الأمن والسلم والتنمية: نحو مشاركة جماعية للعمل".



وتأتي مشاركة مصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي وفي إطار أولوياتها الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن الإفريقيين، وحل النزاعات في دول القارة بما يدفع لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.



ويعتبر مجلس السلم والأمن الإفريقي، أحد أفرع الاتحاد الإفريقي الهامة، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.



وتم إنشاء المجلس، كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الإفريقي بواسطة البروتوكول الخاص بالمجلس في يوليو 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2003، ليصبح آلية صنع القرار فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن في إفريقيا.