شكري يعقد مباحثات مع وزيري خارجية قبرص واليونان

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع وزيري خارجية قبرص واليونان، وذلك على هامش الدورة ال ٧٤ لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عقد شكري مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني تضمنت بعث دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.



وتستمر زيارة شكري لنيويورك للمشاركة عدد من الفعاليات التي تقيمها المحافل الدولية والإفريقية على هامش اجتماعات نيويورك.



ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان القضايا التي تتعلق بالقضايا المشتركة لاسيما التنسيق بشأن المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط، ومتابعة ما صدر من توصيات لقادة الدول الثلاث في اجتماعاتهم الدورية.



وكان زعماء الدول الثلاث قد توافقوا على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعى بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.