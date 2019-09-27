وزيرة الدفاع الألمانية تشهد احتفالات "يوم الوحدة" الخميس

ذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن وزيرة الدفاع الاتحادية إنجريت كرامب كارنباور، سوف تحضر احتفالات "يوم الوحدة الألمانية" يوم الخميس الموافق الثالث من أكتوبر المقبل، على متن الفرقاطة "شليسفيغ هولشتاين" في مقاطعة "كيل روستوك" شمال البلاد.



وأضافت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن حضور وزيرة الدفاع للاحتفالات يأتي كتقليد رسمي للدولة الفيدرالية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر الاحتفالات رئيس وزراء مقاطعة "شليسفيغ هولشتاين".