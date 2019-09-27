مظاهرات "إضراب الأرض" تشهد مشاركة قياسية في ولايات النمسا

شهدت ولايات النمسا المختلفة، اليوم الجمعة، مشاركة قياسية في مظاهرات "إضراب الأرض"، التي تهدف إلى لفت أنظار الحكومات والمجتمع الدولي إلى خطورة قضية تغير المناخ.



وقالت مصادر في الشرطة النمساوية إن حوالي 30 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في العاصمة فيينا، ونحو 16 ألفا آخرين في مدينة انسبروك، ونحو 3 آلاف في مدينة جراتس، و2500 في مدينة لينز.



وأشارت المصادر إلى أن المظاهرات كانت سلمية وهادئة ولم يتخللها أي أعمال عنف، لافتة إلى أن مظاهرات المناخ تعقد بصفة منتظمة منذ 15 مارس الماضي، وتعتمد على مشاركة واسعة من الطلاب والشباب.



يذكر أن العديد من عواصم ومدن العالم تشهد خروج مظاهرات "إضراب الأرض" في إطار احتفالات أسبوع المناخ العالمي، حيث شارك فيها نحو 6383 حركة طلابية في 170 دولة.