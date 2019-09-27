استقالة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني

أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر دانيلوك، قدم استقالته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل زيارة الأخير الرسمية إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وأوضح المكتب- في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة- أن زيلينكسي سينظر في طلب الاستقالة فور عودته من أمريكا.



وأشارت الشبكة إلى أن دانيلوك لم يدل بأي تفاصيل حول أسباب رغبته في ترك منصبه.



وكان الرئيس الأوكراني قد توجه في 23 من سبتمبر الجاري إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرح زيلينسكي أمس الخميس بأن محادثته التي أجراها مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا ينبغي نشرها علنًا، كما قلل من تحقيق أوكرانيا بشأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. لكنه قال أيضًا إنه: "لا يخشى" مما نشر.



يذكر أن مجلس النواب الأمريكي يجري تحقيقًا في ادعاءات حول قيام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالضغط على أوكرانيا لتشويه صورة منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.