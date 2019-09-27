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مصر

الإحصاء: الصادرات المصرية لإسبانيا ترتفع لـ 645.8 مليون دولار

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لاسبانيا إلي حدود 645.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 620.5 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 25.2 مليون دولار خلال عام.

وفي المقابل، أظهر التقرير، أن تراجع واردات مصر من إسبانيا إلي 936 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من عام 2019 مقابل 1.089 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 153.1 مليون دولار خلال عام.

يشار إلي أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد سجلت ارتفاعًا إلي 15.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بـ 14.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بزيادة قدرها 304.5 مليون دولار، كما ارتفعت جملة الواردات من 38.7 مليار دولار لـ 38.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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