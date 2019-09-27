حسن شحاتة: المصريون لا يريدون الفوضى ويؤيدون السيسي بقوة (فيديو)

قال الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إنه عندما سافر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، شعر بحالة من القلق، معبرًا: "كأنه أب أو أخ غائب، وكنت أود الاطمئنان عليه".



وأضاف "شحاتة"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "المصريين عارفين أن الرئيس بيعمل كل حاجة عشان مصر ويؤيدونه بقوة".



وأردف: "كنت أتمنى المشاركة في المنصة مع المصريين لتأييد الرئيس"، مؤكدًا أن المصريين لا يريدون فوضى، وبلادنا آمنة ومستقرة.

