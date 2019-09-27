حسن شحاتة: المصريون لا يريدون الفوضى ويؤيدون السيسي بقوة (فيديو)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:40 م
ياسمين عباسطباعة
قال الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إنه عندما سافر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، شعر بحالة من القلق، معبرًا: "كأنه أب أو أخ غائب، وكنت أود الاطمئنان عليه".
وأضاف "شحاتة"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "المصريين عارفين أن الرئيس بيعمل كل حاجة عشان مصر ويؤيدونه بقوة".
وأردف: "كنت أتمنى المشاركة في المنصة مع المصريين لتأييد الرئيس"، مؤكدًا أن المصريين لا يريدون فوضى، وبلادنا آمنة ومستقرة.
وأضاف "شحاتة"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "المصريين عارفين أن الرئيس بيعمل كل حاجة عشان مصر ويؤيدونه بقوة".
وأردف: "كنت أتمنى المشاركة في المنصة مع المصريين لتأييد الرئيس"، مؤكدًا أن المصريين لا يريدون فوضى، وبلادنا آمنة ومستقرة.