في حب مصر.. الأهالي يوزعون عصائر ومياه على "متظاهري الاستقرار"

حرص عدد من المواطنين على توزيع المياه والعصائر المثلجة على بعضهم لبعض، لتخفيف حرارة الشمس وحر الصيف، وقامت أعداد من الأهالي المجاورين للمنصة والمشاركين في المسيرات بتقديم المياه والعصائر على المواطنين.



وتوافد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، على النصب التذكاري في مدينة نصر للمشاركة في مسيرة "في حب مصر".



وكان هناك العديد من الدعوات من قبل المواطنين، بدأت من صباح اليوم الجمعة، فى مسيرة "حب مصر" التي تقام في حي مدينة نصر، تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمواجهة الشائعات التي تصطنعها وتروجها الجماعات الإرهابية ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية، والتي رفضها المواطنون ما دفعهم لعمل مسيرات مؤيدة في مواجهة الإرهاب ومع الدولة المصرية.