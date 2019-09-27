التخطيط: مضاعفة الصادرات المصرية لـ1.1 تريليون جنيه بحلول 2021

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف مضاعفة صادرات مصر السلعية والخدمية لتقترب من 1.1 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدي 2021-2022، بمتوسط معدل نمو سنوي 7.7%، لتشكل بذلك 14.8% من الناتج المحلي.



وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أنه من المتوقع أن تسهم سياسات ترشيد الاستهلاك في خفض الواردات من 28 مليار جنيه حاليًا إلي 15.6 مليار جنيه بحلول عام 2021-2022، وخفض نسبة الواردات للناتج المحلي بنحو 12.9%.



ولفتت إلى أنه رغم التراجع المتوقع في حجم الواردات ونسبتها للناتج المحلي، إلا أنه تظل الأهمية النسبية للواردات أكبر نظًرًا للوفاء بمتطلبات القطاع الاستثماري من السلع الرأسمالية والوسيطة والخامات ولمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية الناجمة عن النمو المطرد في السكان وتحسن مستوى دخل الفرد.