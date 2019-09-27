بالصور.. هدوء بشوارع بورسعيد بالتزامن مع دعوات التخريب

سادت حالة من الهدوء شوارع وميادين محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها البعض للتظاهر والتخريب.



وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المنشأت الحيوية والشوارع والميادين الرئيسية، كما انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة بكافة أحياء المحافظة، ومداخل بورسعيد خاصة المناطق الحدودية مع سيناء، في ظل وجود قوات الحماية المدينة وخبراء المفرقعات بكافة الأحياء.



وتشهد محافظة بورسعيد انتظام العمل بكافة المرافق والخدمات الأساسية، خاصة مرفق المعديات ومواقف السيارات والمخابز، كما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل موانئ المحافظة التي استقبلت 27 سفينة عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية في الوقت الذي يؤدي المواطنين مهام حياتهم اليومية بصورة طبيعية.