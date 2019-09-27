زوجة حسن شحاتة تنفعل على الهواء.. تعرف على السبب (فيديو)

انفعلت زوجة الكابتن الكبير حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، على الهواء، وذلك بسبب تواجد بعض الجماعات الإرهابية في بعض المؤسسات، والأندية الكروية حتى الآن.



ووجهت زوجة "شحاتة"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "يا ريس لازم الناس تتشال موجودين ليه كده".



وأشارت إلى أن هناك بعض اللاعبين والمدربين في بعض الأندية لا يحيون العلم، ولا يرددون النشيد الوطني في أثناء بداية أي لقاء، مؤكدة أن الجماعات الإخوانية معروفين في كل مكان، مطالبة بالتخلص منهم.

