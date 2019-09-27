بسبب التطرف.. فصل رجال شرطة ألمان

أجرت السلطات الألمانية في ولاية هيسن تحقيقات ضد 40 شرطيا للاشتباه في تورطهم في جرائم ذات دوافع يمينية متطرفة.



وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت اليوم الجمعة، إن الاتهامات تتعلق بإثارة الفتن والتهديد واستخدام شعارات لمنظمات مخالفة للدستور.



وأعلن وزير الداخلية المحلي بولاية هيسن، بيتر بويت، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، أنه تم فصل خمسة رجال شرطة على خلفية هذه الاتهامات.



وأشار الوزير إلى أن أغلب التحقيقات تدور حول محادثات وتداول صور ذات مضمون يميني متطرف عبر مجموعات دردشة على الإنترنت، مضيفا: أنه تم وقف التحقيقات في أكثر من عشر حالات.



وذكر الوزير أن من أبرز الوقائع التي شملتها التحقيقات واقعة إرسال خطاب تهديد للمحامية المنحدرة من أصول تركية، سيدا باساي-يلديز. وبحسب البيانات، أُرسل للمحامية فاكس في أغسطس عام 2018 إلى عنوانها الخاص موقع بـ"NSU 0.2"، وهو اسم خلية يمينية متطرفة مدانة بقتل أفراد منحدرين من أصول تركية في ألمانيا.