أحمد موسى: الجزيرة "عاملة مناحة" وتراهن على إسقاط الدولة «فيديو»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعداد المصريين في الشوارع تتزايد، مشيرًا إلى أنه لا أحد مجبر على النزول لتأييد الدولة المصرية، متابعًا: "الجزيرة عاملة مناحة، ويراهنون على إسقاط الدولة المصرية، ويريدون من ينزل أن يخرب ويصنع الفوضى".



وأشار "موسى" إلى أن الأعداد الموجودة في الشارع تعبير رمزي عن المواطن المصري، لافتًا إلى أن الجزيرة تريد أن تحدث الفوضى مثلما حدث أيام يناير، ولكنها لن تفعلها اليوم، لذلك لن ينام الإعلام المصري ويترك المواطن ضحية للإعلام الإرهابي.



ونوه "موسى" بأن الإعلام الإرهابي إذا أذاع خبرًا مضللًا كاذبًا سيتم إذاعة الحقيقة عبر الإعلام المصري، ولن يتم ترك معلومة خاطئة تنتشر وسط الناس.

