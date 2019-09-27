الغد: السيسي أنقذ مصر من مخطط الإخوان الإرهابي

قال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن استقبال المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد وصوله إلي أرض الوطن يعد أحتفال به، لأنه الرئيس الذي أنقذ مصر من مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفًا: أن الرئيس السيسي حقق إنجازات قوية منذ فترة تولية رئاسة الجمهورية، وحتى الآن.



وأضاف "موسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللقاءات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع عدد من رؤساء دول العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة تؤكد أن مصر تمتلك مركزًا إقليميًا ودوليًا كأفضل الدول المتقدمة على مستوى العالم.



وأوضح "رئيس حزب الغد"، أن تلك اللقاءات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.