مئات العاملين بـ"غاز مصر" يشاركون فى مظاهرة حب مصر بالمنصة

تجمع عقب أداء صلاة الجمعة المئات من العاملين بشركة غاز مصر على مستوى جميع الفروع والمحافظات، أمام الشركة، وذلك للتوجه على طريق النصر بميدان المنصة وميدان هشام بركات بالقاهرة، للمشاركة في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد وقوف الشعب خلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لإحباط أي مخططات للمحاولة للنيل من البلاد واستقرارها.



حيث شارك العاملون برفع الإعلام ولافتات، دونوا عليها عبارات "لا للفوضى"، ودعوا إلى تنظيم وقفة لتأييد الدولة.