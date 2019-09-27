علا غانم تُشارك محمد سعد "وش السعد" على "MBC مصر"

ْتُشارك النجمة علا غانم النجم محمد سعد في حلقة "الليلة" من برنامج "وش السعد"، حيث يظهرون في إطار تمثيلي في إطار تمثيلي كوميدي ساخر من داخل أحد مكاتب البريد في إحدي القري النائية، مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة.



وتُعرض هذه الحلقة من البرنامج" الكوميدي الساخر "وش السعد" "الليلة" الجمعة في الثامنة مساءً، وتُعاد في تمام الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.



حلقات "المسرح – البرنامج"، "وش السعد" شارك في كتابته فريق من الكُتاب، تحت إشراف المؤلّف سامح سر الختم، وأخرجها تلفزيونيًا سامح عبد العزيز، وأخرجها مسرحيًا أشرف زكي وهشام عطوة، ويشارك في بطولتها هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبدالفتاح.



تُعرض هذه الحلقة من برنامج "وش السعد"، مع النجم محمد سعد، على "MBC مصر"، الجمعة 27 سبتمبر 2019، الساعة 08:00 مساءً، ويُعاد عرضها الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.