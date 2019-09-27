"#الجزيرة_كدابة".. هاشتاج يجتاح تويتر لفضح القناة المشبوهة

دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "الجزيرة كدابة"، لفضح القناة المشبوهة التي تبث سمومًا مفبركة على الشعب المصري، وتزعم أنها حقيقية، فأثناء متابعة القناة المشبوهة لوحظ استخدامها نفس المشاهد زاعمة أنها في محافظات مختلفة، بل امتد الأمر ليشمل وجود نفس الشخص في ثلاث محافظات مختلفة، ما أثبت فبركة قناة الجزيرة للعديد من أخبار التظاهرات.



وعقب تدشين رواد مواقع التوصل الاجتماعي لهذا الهاشتاج الذي دُشّن خصيصًا لفضح أكاذيب الجزيرة، تصدّر الهاشتاج تويتر وشارك عليه المصريون الذين فضحوا أكاذيبها، في محاولة للتصدي لهذه القناة التي تسعى إلى التحريض ضد مصر مستخدمة حيلًا مختلفة، لتصدير الأزمات ونشر الخراب في كافة ربوع مصر، ففي أقل من ساعة تم رصد "حالتين" كذب بثتهما الجزيرة على شاشتها.